В Ярославле два объекта нацпроекта «Экология» вывели на необходимые показатели

Два объекта федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Ярославле вышли на нормативные эксплуатационные показатели. Об этом сообщили на заседании федерального штаба с участием Минприроды РФ и Минстроя РФ, уточнили в областном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

«Реализация этих проектов началась в 2022 году. В Ярославле была проведена комплексная реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди, а также системы обеззараживания стоков первой и второй очереди городских очистных сооружений. Их модернизация — часть масштабной работы по обновлению жилищно-коммунального комплекса, которая является одним из приоритетов правительства региона»,— прокомментировал зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев.

Всего в области в рамках нацпроекта построили и реконструировали 15 объектов водоотведения. Сейчас продолжается работа по доведению до нормативных показателей тех сооружений, которые не соответствуют новым требованиям. Эти объекты были построены до 2022 года и функционируют в штатном режиме, но после ужесточения экологических норм в России требуется дополнительная настройка и дооснащение для обеспечения более высокого уровня очистки сточных вод перед сбросом в Волгу и ее притоки.

В 2024 году губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что за некачественно построенные по федеральному проекту «Оздоровление Волги» очистные сооружения с виновных взыщут ущерб, а ситуация будет исправлена.

Алла Чижова