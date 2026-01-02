В Ленинградской области перевернулась лодка, погибли три человека

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели трех пассажиров аэролодки, перевернувшейся в Новоладожском канале. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

Расследование идет по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По данным следствия, трагедия произошла 2 января при столкновении судна с конструкцией наплавного моста. По данным МСУТ СКР, на борту аэролодки находились пять человек.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Северо-Западная транспортная прокуратура поставила ход расследования на контроль. Ранее аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщала, что в лодке находилось четыре человека. Одного выжившего доставили в больницу.