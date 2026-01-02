В Волгоградской области 52 моста требуют срочного ремонта

В Волгоградской области 52 моста на дорогах регионального и межмуниципального значения находятся в аварийном или предаварийном состоянии и требуют ремонта. Соответствующие данные содержатся в отчетном документе о состоянии дорожно-транспортной сферы региона, опубликованном на сайте областной администрации.

15% всех мостов Волгоградской области находятся в аварийном состоянии

Фото: volgograd.ru 15% всех мостов Волгоградской области находятся в аварийном состоянии

Согласно документу, общий фонд мостов и путепроводов на указанных дорогах насчитывает 346 объектов. Таким образом, критическую оценку получили около 15% из них. Конкретные локации проблемных сооружений в тексте не уточняются. В администрации констатируют, что снижение прочности конструкций ведет к необходимости уменьшения проектных нагрузок, а ограничение движения «вызывает существенные потери для экономики, значительные неудобства для населения».

Власти отмечают, что в период с 2022 по 2024 годы первоочередные ремонтные работы были проведены на 18 аварийных мостах (2718,5 пог. м), которые приведены в нормативное состояние. Финансирование работ осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура» за счет федеральных субсидий, софинансируемых из бюджета Волгоградской области.

Нина Шевченко