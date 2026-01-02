Микрорайон Казачий в Астрахани планируют комплексно развивать
Участок площадью 1,29 га в микрорайоне Казачий в Астрахани, в районе ул. Украинской, планируется освоить в течение семи лет. Проект комплексного развития территории (КРТ) разработан региональным минимущества.
Фото: Нина Шевченко
Согласно проекту, на территории возведут жилые дома высотой до 30 этажей. Плотность застройки ограничена 70% от площади участка; оставшиеся 30% предназначены для организации озелененных зон и парковочных пространств.
Инфраструктура проекта будет включать объекты социального назначения, медучреждения, торговые точки, а также образовательные, культурные и бытовые сервисы. Реализация КРТ рассчитана на ближайшие семь лет.