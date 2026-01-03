В Черноземье 4 января будет морозно, от -7°С до -2°С

В воскресенье, 4 января, в регионах Черноземья резко похолодает. Температура — от -7°С ночью до -2°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, ожидается небольшой кратковременный снег, температура составит -7°C. Днем — облачно с прояснениями, -4°C.

В Воронеже ночью — облачно, снег, -4°C. Днем — облачно с прояснениями, -2°C.

В Курске ночью будет облачно, небольшой кратковременный снег при -7°C. Днем — облачно с прояснениями, -4°C.

В Липецке ночью ожидается облачная погода, временами возможен снег, -4°C. Днем — облачно с прояснениями, -3°C.

В Орле ночью — облачно, небольшой кратковременный снег, -6°C. Днем — облачно с прояснениями, -4°C.

В Тамбове — облачно. В темное время суток — снег и 3°C мороза. Днем — -2°C.

Юрий Голубь