В Пермь задерживается семь авиарейсов

В пермском аэропорту Большое Савино задерживается прибытие семи рейсов. Как следует из информации на сайте воздушной гавани, речь идет о рейсе Azur Air из Пхукета (прибытие по прогнозу 3: 52 местного времени), «Победы» из Москвы (5:20), этого же перевозчика из Санкт-Петербурга (6:25), Также прибытие в Пермь задерживается для рейса «Уральских авиалиний» из Шарм Эль Шейха, «Икара» и Nordwind из Сочи. Кроме того, больше чем на пять часов задерживается посадка в Перми рейса «Ираэро» из Баку.

