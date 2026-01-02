В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности объявили в семи городах Челябинской области. Он будет действовать со 2 по 4 января. Информация об этом размещена на сайте челябинского гидрометцентра.

Так, режим НМУ действует в Сатке и Аше 2-4 января, а в Коркино, Златоусте, Челябинске, Магнитогорске, Карабаше – 3-4 января.

Неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Предприятия должны снизить производительность.