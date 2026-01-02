Бастрыкин потребовал доклад о драке 40 мужчин в подмосковном Подольске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после массовой драки 40 человек со стрельбой в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Глава ведомства поручил доложить о расследовании главе управления СКР по Московской области Ярославу Яковлеву.

Драка произошла ночью 31 декабря. По данным управления МВД по Московской области, между двумя группами людей начался конфликт, который позднее перерос в потасовку. Во время драки кто-то открыл огонь из оружия, похожего на травматический пистолет. Четыре человека пострадали. Расследование ведется по уголовным статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В МВД сообщили, что конфликт произошел во дворе жилого дома. Участники потасовки были задержаны, их число в полиции не уточняют. По данным «Осторожно, Москва», драка произошла у торгового центра «Гран» в микрорайоне Климовск. Telegram-канал утверждает, что конфликт начался в чайхане «Хансарай». Потом мужчины вышли на улицу.