Подземелья кремля, экскурсия в ЗАГС и таинственный мир святочных традиций

Вот и наступил 2026 год. Новогодние праздники пролетят незаметно. Чтобы провести время с пользой, можно запланировать отдых: сходить на каток, в театр, в кино, вживую послушать классическую музыку, поучаствовать в святочных гуляниях и открыть город с новой стороны благодаря экскурсиям. Чем заняться в Нижнем Новгороде в каникулы — читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток и главный корпус Нижегородской ярмарки

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Каток и главный корпус Нижегородской ярмарки

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Зимой в городе традиционно работают катки. Ледовые площадки ждут посетителей:

на Нижегородской ярмарке (детский билет стоит 200-250 руб., взрослый — 300-450 руб., прокат коньков — 300 руб.),

в парке «Швейцария» и парке им. 1 Мая (детский билет стоит 150-250 руб., взрослый — 350-500 руб., прокат коньков — 300-400 руб.),

в Сормовском парке (билет стоит 250 руб., прокат коньков — 200 руб.),

в Автозаводском парке (детский билет стоит 200-300 руб., взрослый — 400-500 руб., прокат коньков — 150 руб.),

на стадионе «Труд» (детский билет стоит 300 руб., взрослый — 400 руб., прокат коньков для ребенка 600 руб., для взрослого — 400 руб.).

Впервые каток открылся в парке «Дубки», детский билет стоит 150-250 руб., взрослый — 350-500 руб., прокат коньков — 150 руб. Также в городе будет работать почти сотня дворовых и школьных катков.

Органные концерты «Вселенной классики» (6+)

Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18

Когда: 2-6 января

Стоимость билетов: от 700 руб. до 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органный концерт компании «Вселенная классики»

Фото: vk.com / dkrt_space Органный концерт компании «Вселенная классики»

Фото: vk.com / dkrt_space

На первой неделе нового года компания «Вселенная классики» сыграет концерты «Киномузыка при свечах», «Орган при свечах», «Классика при свечах. "Времена года" Вивальди», «Рок-хиты на органе при свечах», «Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах», «Мировые рок-хиты при свечах» и «Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах».

Рождественская программа в Доме Эвениуса (6+)

Где: дом №45 на улице Студеная

Когда: до 10 января

Стоимость билета: от 700 руб. до 1,15 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт с участием пастора Евангелическо-лютеранского прихода, музыковеда Ярослава Бойченко в Доме Эвениуса

Фото: vk.com / domeveniusa Концерт с участием пастора Евангелическо-лютеранского прихода, музыковеда Ярослава Бойченко в Доме Эвениуса

Фото: vk.com / domeveniusa

Жители и гости города смогут посетить концерт «Немецкая музыка Рождества», мастер-класс «Немецкая елочная игрушка», встречу «Чаепитие по-немецки» и моноспектакль Натальи Мещерской «Ель» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена.

Балет «Щелкунчик» (0+)

Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59

Когда: 2-6 января

Стоимость билетов: от 1 до 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Щелкунчик»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Балет «Щелкунчик»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

В новогодние праздники нижегородский оперный театр будет показывать балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена. На сцене оживет рождественская история о том, как маленькая девочка с отважным сердцем сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика.

В 2025 году этот балет отметил 70-летие на нижегородской сцене. Какими были постановки 1955, 1970, 1982, 1998 и 2011 годов, читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Пять Щелкунчиков».

Рождественский фестиваль органной музыки (12+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: в 16:00 2-7 января

Стоимость билетов: 1,35 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Католический храм в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир Олюнин Католический храм в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир Олюнин

В дни фестиваля в храме прозвучат рождественские гимны, саундтрек к фильму «Гарри Поттер», музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Оливье Мессиана, Ференца Листа, Петра Чайковского и других композиторов. Первой выступит преподавательница Нижегородского музыкального училища Александра Косицкая, за ней — Тимур Халиуллин (орган) и Никита Давыдов (скрипка). В воскресенье рождественскую музыку исполнит Мария Макаренко — первая российская органистка, которая удостоилась чести играть на Литургической процессии у Папы Римского в Ватикане. В понедельник, 5 января, на сцену выйдут Ольга Бестужева (орган) и Наталья Полунова (флейта), на следующий день — Алла Морозова. Завершится фестиваль концертом Лилии Якушевой.

Экскурсии по кремлю (12+)

Когда: со 2 по 11 января

Стоимость билетов: от 450 руб. до 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Дмитриевскую башню кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вид на Дмитриевскую башню кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В новогодние праздники Нижегородский музей-заповедник организует несколько встреч. Жители и гости города смогут посетить обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по территории кремля и историческому центру города, а также побывать в подземельях древней крепости.

Показ фильма «Тот, кто с песней» и экскурсия по выставке «Модный дом "Вацлава"» (12+)

Где: центр современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9

Когда: 16:00 3 и 10 января

Стоимость билетов: 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Модный дом "Вацлава"»

Фото: vk.com / terminal_nn Выставка «Модный дом "Вацлава"»

Фото: vk.com / terminal_nn

Выставка «Модный дом "Вацлава"» открылась в «Терминале А» в ноябре. Инсталляция имитирует магазин одежды, вдохновленной уральскими и нижегородскими промышленными предприятиями. Отправной точкой проекта стал документальный фильм «Тот, кто с песней» (1988, реж. Владислав Тарик), снятый на Свердловской киностудии и рассказывающий о пенсионере Евгении Шикунове, открывшем в себе талант писать гимны для предприятий.

Сначала участники встречи посмотрят фильм, а затем художница Ваца проведет экскурсию по своей выставке.

Святочная игровая программа «Время перемен. Кому сбудется — не минуется» (12+)

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41

Когда: 14:00 3-6, 9-11 и 17-18 января

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Участники программы услышат рассказ о том, как крестьяне гадали о будущем, судьбе и благополучии, женихах и невестах, богатстве и здоровье. Завершит вечер чай с угощением.

Марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции»

Когда: 3-18 января

Стоимость билетов: от 100 до 650 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия от проекта «Городские экспедиции»

Фото: vk.com / cityexp Экскурсия от проекта «Городские экспедиции»

Фото: vk.com / cityexp

В новогоднюю программу вошли экскурсии на метеостанцию, по Большой и Малой Покровской улицам, Блиновскому пассажу, Нижполиграфу, кремлю, ЗАГСу и храмам разных религий. Гиды расскажут о легендах, байках и слухах старого Започаинья и Канавина, криминальной Ярмарке, мифологии и архитектуре Соцгорода, самодурах, кабаках и тюрьмах города.

Фестиваль Pianissimo (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 7 декабря — 25 января

Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Даниила Харитонова на фестивале Pianissimo в Пакгаузах

Фото: Geometria Концерт Даниила Харитонова на фестивале Pianissimo в Пакгаузах

Фото: Geometria

В городе продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. Все концерты первой половины января будут начинаться в 17:00.

3 января на сцену выйдет Данил Ростовцев, он исполнит Сонату №1 Дмитрия Шостаковича, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», симфоническую картину «Ночь на лысой горе».

он исполнит Сонату №1 Дмитрия Шостаковича, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», симфоническую картину «Ночь на лысой горе». 4 января Асхад Шогенцуков сыграет Ноктюрн №2 Фридерика Шопена, «Отражения» Мориса Равеля, композиции Петра Чайковского, Александра Скрябина и Николая Метнера.

сыграет Ноктюрн №2 Фридерика Шопена, «Отражения» Мориса Равеля, композиции Петра Чайковского, Александра Скрябина и Николая Метнера. 7 января состоится концерт Симона Бюрки из Швейцарии, он исполнит баллады Фридерика Шопена и прелюдии Сергея Рахманинова.

из Швейцарии, он исполнит баллады Фридерика Шопена и прелюдии Сергея Рахманинова. 10 января выступит бельгийский пианист Альфредо ван де Мунт. В программе три пьесы для фортепиано Франца Шуберта, Соната для фортепиано №2 Фридерика Шопена и Воспоминания об опере «Норма» Ференца Листа.

В программе три пьесы для фортепиано Франца Шуберта, Соната для фортепиано №2 Фридерика Шопена и Воспоминания об опере «Норма» Ференца Листа. А 11 января нижегородцы смогут услышать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Густава Малера, Модеста Мусоргского и Александра Скрябина в исполнении Абисала Гергиева.

Моноспектакль Георгия Иобадзе «Владимир Маяковский: Послушайте!» (12+)

Где: Дом актера им. В.В. Вихрова на улице Пискунова, 10

Когда: 19:00 5 января

Стоимость билетов: от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

Актер московских «Театра наций», «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» и МХАТ Георгий Иобадзе покажет спектакль о творчестве поэта Владимира Маяковского в сопровождении музыки, хореографии и песен.

Показ аниме «Стометровка» (Япония, 12+) и «Агент времени. Глава Инду. Фильм» (Китай, 18+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова,

Когда: 18:30 5 и 9 января

Стоимость билетов: 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в центре культуры «Рекорд»

Фото: центр культуры «Рекорд» Зрители в центре культуры «Рекорд»

Фото: центр культуры «Рекорд»

Аниме «Стометровка» — спортивная драма о бегунах и их дружбе, перерастающей в упорное соперничество. Это многослойное кино, которое говорит не столько о спорте, сколько о человеческой природе.

Детективный сюжет аниме «Агент времени. Глава Инду. Фильм» основан на концепте «эффекта бабочки». Главный герой Лу Гуан путешествует во времени, чтобы спасти лучшего друга Чэна Сяоши, погибшего от рук таинственного незнакомца.

Новогодний мастер-класс по зинам (12+)

Где: центр современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9

Когда: 15:00 6 января

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер-класс в «Терминале А»

Фото: vk.com / terminal_nn Мастер-класс в «Терминале А»

Фото: vk.com / terminal_nn

Зин (от английского magazine) — самодельное или малотиражное издание на разные темы, созданное вручную или с использованием доступных технологий. На мастер-классе участники создадут зин, вдохновленный любимым новогодним фильмом или плейлистом ушедшего года. Встречу проведет графический дизайнер и студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Аксинья Малинкина.

Экскурсия «Дела сердечные. Эпоха балов и маскарадов» (12+)

Где: Дом Скворцовой на улице Короленко, 18

Когда: 17:30 6 января и 18:00 9 января

Стоимость билетов: 1,1 тыс. руб.

Экскурсовод Анастасия Андреева расскажет, где знакомились и как общались горожане рубежа XIX–XX веков, как гадали на Святки и зачем окликали прохожих, заглядывали в зеркала и пытались предсказать судьбу с помощью петуха. Участники смогут узнать, как одевались и танцевали жители в эпоху балов и маскарадов и какие планы и надежды на жизнь скрывались за этими забавами и ритуалами.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» (0+)

Где: Дворец спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина, 29

Когда: 12:00, 15:00 и 19:00 7 января

Стоимость билетов: от 2 до 6,5 тыс. руб.

Сказку Гофмана расскажут вокалисты, фигуристы, акробаты и воздушные гимнасты. Главные роли в спектакле исполнят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Александр Энберт, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Спектакль «Папа» (16+)

Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади

Когда: 19:00 7 января

Стоимость билетов: от 2 до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Папа»

Фото: театральное агентство Entracte Спектакль «Папа»

Фото: театральное агентство Entracte

Спектакль по одноименной пьесе французского писателя Флориана Зеллера рассказывает историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. Главные роли исполнят Сергей Маковецкий и Марина Александрова.

Фольклорно-этнографический праздник «Хуторские Святки» (0+)

Где: в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41

Когда: 12:00 8 января

Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., льготный — 400 руб., школьный — 200 руб., для дошкольников — бесплатно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуторские Святки

Фото: Тамара Чубук Хуторские Святки

Фото: Тамара Чубук

Гости смогут отпраздновать Святки с фольклорными ансамблями, с вертепом, обрядами, гаданиями, колядованиями и крестьянскими зимними забавами.

Лекция «Как создавалась выставка "Шифр и символ". От концепции до реализации» (12+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3)

Когда: 14:00 8 января

Стоимость билетов: 500 руб.

Лекция будет посвящена выставке «Шифр и символ. Аллегории в искусстве», которая открылась в НГХМ в октябре. Куратор Сабина Мельник расскажет о главной идее проекта, этапах его подготовки, процессе отбора экспонатов, архитектуре, оформлении и пиар-кампании. Она поделится нюансами исследовательской работы и историями о взаимодействии с художниками.

Научно-популярная лекция «Звездное небо зимы» (12+)

Где: планетарий имени Георгия Гречко на улице Революционная, 20

Когда: 18:00 8 января

Стоимость билетов: 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Посетителям расскажут, какие звезды сияют на небосклоне зимой, какие созвездия можно наблюдать и как отыскать их на ночном небе.

Премьера спектакля «Твой свободный брак» (18+)

Где: Дом актера им. В.В. Вихрова на улице Пискунова, 10

Когда: 19:00 9 января

Стоимость билетов: 800 руб.

Спектакль Ильи Попенкова «Твой свободный брак» — комедия о любви, страсти и их границах. «Она и он живут обычной жизнью. Их семейная пара прошла многое. Они самые близкие люди друг для друга. И всю эту идиллию омрачает лишь одна ложка дегтя — его любовницы»,— рассказали о сюжете создатели спектакля. Роли исполнят Ольга Коновалова и Павел Ушаков.

Встреча «"Страшные вечера" в Заповедных кварталах: погружение в таинственный мир святочных традиций» (18+)

Где: Дом Скворцовой на улице Короленко, 18

Когда: 18:30 10 и 11 января

Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.

Исследовательница традиционной культуры Евгения Емельянова расскажет о святочных и страшных вечерах, обрядах, гаданиях и народных гуляниях. Встреча начнется с захватывающих и пугающих историй Заповедных кварталов и подлинных поверий из фольклорных экспедиций. В конце участники испытают старинные способы предсказания судьбы на заснеженной улице Трехсвятского квартала.

Программа «Волшебные Святки» (6+)

Где: культурное пространство «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56

Когда: 16:00 11 января

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление ансамбля «Свети-Цвет»

Фото: vk.com / sveti_cvetnn Выступление ансамбля «Свети-Цвет»

Фото: vk.com / sveti_cvetnn

Фольклорно-этнографический ансамбль «Свети-Цвет» подготовил праздничную программу, в которой участников ждет старинный вертеп, гадания из нижегородских деревень, рождественские колядки и игры.

Какие выставки продолжают работу До 10 января в Дмитриевской башне нижегородского кремля открыта выставка «Сороковые-роковые». До 11 января в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Ивана Ворожейкина «Под сенью благодатных дней». До 11 января в выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка о шишках «Выставка с иголочки». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 18 января в Техническом музее на улице Большая Покровская, 43 открыта выставка «Нижегородский ЦСМ: 125 лет измеряем жизнь к лучшему!», приуроченная к юбилею Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в регионе. До 19 января в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана». До 25 января в ЦСИ «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» и выставка художницы Вацы «Модный дом "Вацлава"». До 1 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка казанского художника Ильгизара Самакаева «На волне цвета». До 1 февраля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта мультимедийная выставка «Tundra». До 22 февраля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ». До 23 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Алексея Мясникова «Очертания света». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков». До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях». До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись». До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье». До 29 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова». До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи».

Подготовила Елена Ковалева