Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в прибрежном штате Мексики

В штате Герреро на юго-западе Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Землетрясение произошло на глубине 35 км в 7:58 по местному времени.

Сирены и подземные толчки прервали первую в этом году пресс-конференцию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщило Associated Press (AP). Она продолжила выступление после сигнала тревоги. Госпожа Шейнбаум сообщила, что поговорила с губернатором Герреро Эвелин Сальгадо. Та заверила ее, что серьезных разрушений пока не зафиксировано.

Эпицентр землетрясения находился в 65 км от города-курорта Акапулько-де-Хуарес. Там проживают 673 тыс. человек. В 15 км от эпицентра находился город Сан Маркос с населением 13,2 тыс. человек, сообщили в сейсмологическом центре.