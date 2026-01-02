Зампрокурора Пермского края получил очередной классный чин

Первому заместителю прокурора Пермского края Максиму Филиппову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщает краевая газета «Звезда». Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 29 декабря прошлого года.

В органах прокуратуры Максим Филиппов работает с 2002 года. В разное время он был следователем, прокурором района, замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Коми, прокурором Сыктывкара. На текущую должность господин Филиппов был назначен в 2021 году.