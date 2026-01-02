В Белгородской области три человека пострадали в результате новой атаки ВСУ

В Белгородской области в результате двух атак вооруженных сил Украины пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль были ранены мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения бедра и плеча. Пострадавших с места происшествия вывезла бригада скорой помощи в сопровождении бойцов отряда «БАРС-Белгород». Автомобиль был полностью уничтожен. Мужчину и женщину доставили в больницу №2 областного центра.

Второй инцидент произошёл в центре Белгорода во время ракетного удара. Одна женщина обратилась к медикам с баротравмой. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Ранее сообщалось, что при обстреле были ранены еще две женщины, которых госпитализировали в городскую больницу.