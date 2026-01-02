Петербургские дорожники вывезли более 2 тысяч кубометров снега в новогоднюю ночь

В период с 31 декабря по 1 января районные жилищные агентства (РЖА) работали в штатном режиме для поддержания порядка на внутриквартальных территориях города, сообщет пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для выполнения задач в праздничную смену было задействовано 3,5 тыс. дворников и 750 единиц спецтехники. Рабочие обработали противогололедными материалами более 31,5 млн кв. м территорий, использовав около 2 тыс. тонн реагентов для безопасности пешеходов и автолюбителей.

С дворовых территорий и проездов было вывезено 2,2 тыс. кубометров снега. В целях профилактики сосулек проведена частичная очистка кровель 955 многоквартирных домов общей площадью 134,3 тыс. кв. м.

Андрей Маркелов