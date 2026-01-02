Эрмитаж сделает бесплатным вход на Рождество, билеты начнут раздавать 4 января

Государственный Эрмитаж пригласил петербуржцев и гостей города на бесплатные экскурсии по своим комплексам в честь Рождества Христова, сообщает пресс-служба музея. В среду, 7 января, можно будет посетить все филиалы музея, включая Главный музейный комплекс, Главный штаб и центр «Старая Деревня».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Бесплатные билеты будут доступны онлайн и в кассах. Электронные билеты начнут раздавать на официальном сайте музея с 4 января, а 5 января возможна дополнительная выкладка.

Музей предупреждает, что из-за высокого спроса сайт может работать медленнее, а квота онлайн-билетов закончится быстро. В день посещения, 7 января, ограниченное количество билетов также можно будет получить в порядке живой очереди в кассах всех комплексов.

Вход будет организован по сеансам в соответствии с пропускной способностью каждого здания. Таким образом, музей планирует обеспечить комфортное и безопасное посещение для всех желающих в праздничный день.

Андрей Маркелов