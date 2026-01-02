Прокуратура: в Когалыме ребенок травмировался при использовании пиротехники

Прокуратура Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего при использовании пиротехники. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате нарушения техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями ребенок получил травму.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщается, что ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас выясняется, как ребенок приобрел пиротехнику.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства»,— прокомментировали в прокуратуре.