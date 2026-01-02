Село в Удмуртии осталось без воды после замерзания водонапорной башни

Часть села Васильевского в Красногорском районе Удмуртии осталась без воды после замерзания водонапорной башни 1 января. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Красногорского района Удмуртии Фото: администрация Красногорского района Удмуртии

1 января работники МУП ЖКС и сельской администрации подвозили воду населению. «К сожалению, отогрев водонапорной башни в селе Васильевском не увенчался успехом»,— говорится в сообщении администрации. По последним данным, работы продолжаются с утра 2 января.