Кинопрокат Удмуртии в конце декабря возглавила новогодняя комедия «Елки 12»

Новогодняя комедия «Елки 12» (12+) возглавила кинопрокат Удмуртии в декабре. Фильм собрал 11 тыс. зрителей и принес 4,6 млн руб. Это 18,9% всех сборов кинозалов республики в прошлом месяце. Такие данные содержатся в ЕАИС Фонда кино.

На втором месте находится приключенческая кинокартина Волчок (16+). Ее сборы составили 3,7 млн руб. при 9,3 тыс. зрителей. Тройку популярных фильмов замыкает западный криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» (16+) с показателями 2,8 млн руб. и 5,8 тыс. зрителей.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», в целом кинотеатры в регионе собрали в декабре 24,4 млн руб. Это на 19,5% меньше, чем годом ранее. За указанный период число зрителей сократилось вдвое, с 154,8 до 74,2 тыс. человек.