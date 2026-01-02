ФССП возбудила производство в отношении пермской спортивной компании

В управлении ФССП по Пермскому краю находится исполнительное производство в отношении ООО «Трек». Как следует из информации сайта управления, долг общества составляет свыше 3 млн руб. Ранее, по данным Арбитражного суда Пермского края, к обществу было направлено ряд исковых заявлений о взыскании денежных средств. В рамках одного из них сумма требований превышает 50 млн руб.

ООО «Трек» управляет обувной фабрикой группы компаний «А.В.Т.-Спорт». Компания принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.