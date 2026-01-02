Развитие кластеров вывело Пензу в топ-20 регионов России

Пензенская область вошла в двадцатку Национального рейтинга субъектов РФ по развитию кластерных инициатив по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на исследование Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ), проведенное при поддержке Минпромторга РФ.

Развитие кластеров вывело Пензенскую область в топ-20 регионов России

Фото: Правительство Пензенской области Развитие кластеров вывело Пензенскую область в топ-20 регионов России

Аналитики оценивали меры по повышению конкурентоспособности экономики, стимулированию инноваций и кооперации между бизнесом, наукой и властью в 89 субъектах РФ.

В Пензенской области действует семь приоритетных отраслевых объединений: биомедицинский кластер «БиоМед», приборостроительный кластер «Безопасность», кластер легкой промышленности «Легпром», кондитерский кластер «Союз пензенских кондитеров», IT-кластер, кластер деревообработки и деревянного домостроения, а также межрегиональный станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш». В их деятельность вовлечены около 200 предприятий, отметили в правительстве области.

Нина Шевченко