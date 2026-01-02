Два человека погибли в ДТП на южной набережной Ижевска перед Новым годом

Число погибших при столкновении двух автомобилей на южной набережной Ижевска перед Новым годом выросло до двух: в больнице скончался 45-летний водитель «Лада Приора». Об этом сообщает 1-й отдел Госавтонспекции Удмуртии.

ДТП произошло 31 декабря около 19:30. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и допустил выезд транспорта на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Солерс». Им управлял 36-летний водитель.

На месте скончалась 43-летняя пассажир «Лада». Еще два пассажира — 10-летний мальчик и 23-летняя девушка получили травмы. Пострадавшую госпитализировали. Водитель «Солерс» не пострадал.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку погибшей и пострадавших. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.