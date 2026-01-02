Работа речной переправы «Самара — Рождествено» будет приостановлена с 3 января

С 3 января 2026 года работа речной переправы «Самара — Рождествено» будет приостановлена. Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пятницу, 2 января, организован всего лишь один рейс от речного вокзала в 14:00 (MSK+1). На веб-камере видно, что теплоход «Ом-142» отправился по расписанию в сопровождении буксира-ледокола «Портовый-13». В обратном направлении судно проследует в 16:00 (MSK+1).

Работа переправы возобновится после формирования устойчивого ледового покрова и безопасной работы судов на воздушной подушке.

Андрей Сазонов