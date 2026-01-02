Зарубежные СМИ: Что известно о трагедии на курорте Кран-Монтана?

Причиной пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана могли стать бенгальские огни в бутылке шампанского. Искра от них привела к возгоранию потолка, сообщила швейцарская газета Blick. Эту версию подтверждают видео и фото, которые оказались в распоряжении издания. При пожаре погибли по меньшей мере 40 человек, пострадали около 115. Власти швейцарского кантона Вале не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов. А президент Швейцарии Ги Пармелен отложил свое новогоднее обращение, чтобы лично приехать на место трагедии. Как такое могло случиться на фешенебельном курорте для состоятельных европейцев, обсуждают в прессе. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Дым в баре появился примерно через полтора часа после полуночи. Один из гостей позвонил в полицию, спустя минуту сработала пожарная сигнализация. Послышались взрывы, в зале начался хаос — французский BFMTV публикует свидетельства очевидцев. Они рассказали, что огонь распространялся очень быстро, едкий дым щипал глаза, было трудно дышать. Люди не могли пробиться сквозь толпу к единственной узкой двери и выбивали окна, чтобы выбраться наружу. В распоряжении СМИ попали несколько снимков с этого новогоднего праздника. Видно, что официантки приносят бутылки шампанского с приклеенными к горлышку зажженными бенгальскими огнями. Гости поднимают эти фейерверки высоко вверх. Одна девушка с таким же файером сидит на плечах молодого человека под самым потолком. При этом он в баре «Созвездие» довольно низкий. Искры от бенгальских огней могли попасть на пластик и воспламенить его — эту версию полиция сейчас рассматривает как основную.

Собеседники издания Tages-Anzeiger — гости той вечеринки рассказывают, что мгновенно оказались в огненном смерче. Воздух раскалял различную аппаратуру в баре, умножая количество очагов пламени, загорелись и звукопоглощающие акустические панели. Эксперты по пожарной безопасности объяснили, что в таких случаях температура воздуха в помещении поднимается до 1000 градусов по Цельсию. Уровень кислорода падает до 4%. Находится там людям без специальной экипировки становится невозможно.

Прокуратура начала расследование. Версию теракта исключили сразу, основная сейчас — несчастный случай, пишет швейцарская газета Le Nouvelliste. Президент страны Ги Пармелен назвал произошедшее одной из самых страшных трагедий, которые переживала Конфедерация. Флаги во всех кантонах приспущены уже пять дней.

Гостями новогодней вечеринки были в основном молодые люди, полные планов, надежд и мечтаний, заявил президент Швейцарии. Но спустя больше суток после трагедии власти официально не опознали ни одну жертву пожара. На это может понадобиться несколько дней, поскольку в баре в ту ночь было многого иностранцев, поясняет CNN. МИД сообщил, что среди пострадавших 15 граждан Италии, 9 — Франции и один австралиец. Несколько итальянцев и французов пока числятся пропавшими. Сообщений о пострадавших или погибших гражданах России не поступало.