Тюменская ГАИ: 16 пьяных водителей отстранили от управления транспортом 1 января

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции 1 января от управления автомобилями отстранили 16 пьяных водителей. Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП, совершенных водителями под воздействием алкоголя, не было.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Первые ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, в нашем регионе совершаются именно в новогодние праздники. Это плохая традиция, и пока нам не удалось от нее избавиться»,— прокомментировал начальник тюменского Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

По его словам, в прошлом году инспекторы отстранили от вождения более 5 тыс. пьяных водителей.

В новом году представители Госавтоинспекции пообещали активизировать работу по выявлению пьяных за рулем.

