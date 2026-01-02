Ленобласть стала вторым регионом РФ по популярности аренды жилья среди туристов

Ленинградская область заняла второе место среди всех регионов России по числу бронирований посуточных квартир, поднявшись на одну позицию и обогнав Краснодарский край.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соответствующие итоги 2025 года подвел сервис «Авито Путешествия». Также регион вошел в топ-6 по спросу на аренду загородных домов, лидирует в списке Карелия. Спрос на загородные дома в период с 31 декабря по 10 января вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Бронирование квартир сохранилось на уровне 2024 года, чаще всего недвижимость арендуют в Петербурге, Выборге, Пушкине, Кудрово и Мурино.

Средняя стоимость аренды квартиры на Новый год осталась неизменной — 6430 рублей в сутки. Цена на загородные дома снизилась на 5%, составив 20 950 рублей в сутки.Эксперты отмечают, что рынок краткосрочной аренды в России продолжает активно расти, а путешественники стали чаще выбирать малые города и поездки на различные мероприятия.

Андрей Маркелов