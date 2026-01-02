В Черноземье 3 января ожидается потепление до +1°C

В субботу, 3 января, жителей Черноземья ожидается потепление. Погода будет пасмурной, во всех областях возможны осадки — снег и дождь. Температура воздуха будет варьироваться от –2°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура в течение дня продержится на отметке +1°C. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер до 4 м/с.

температура в течение дня продержится на отметке +1°C. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер до 4 м/с. В Воронеже температура воздуха будет колебаться от 0°C до +1°C. Ветер до 4 м/с.

температура воздуха будет колебаться от 0°C до +1°C. Ветер до 4 м/с. В Курске температура составит от –1°C до 0°C. Ветер до 4 м/с.

температура составит от –1°C до 0°C. Ветер до 4 м/с. В Липецке утром ожидается –1°C, днем потеплеет до +1°C, к вечеру температура понизится до 0°C. Ветер до 4 м/с.

утром ожидается –1°C, днем потеплеет до +1°C, к вечеру температура понизится до 0°C. Ветер до 4 м/с. В Орле температура воздуха будет варьироваться от –2°C до –1°C. Ветер до 4 м/с.

температура воздуха будет варьироваться от –2°C до –1°C. Ветер до 4 м/с. В Тамбове утром температура составит –2°C, днем и вечером повысится до +1°C, ночью вновь опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.

Сергей Калашников