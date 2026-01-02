Богослужения в день памяти Иоанна Кронштадтского пройдут в Петербурге 2 января

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил петербуржцам о дне памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, сообщает пресс-служба Смольного 2 января. По словам градоначальника, более полувека Иоанн нес свое пастырское служение в кронштадтском Андреевском соборе, снискав любовь и признание по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Двенадцати Апостолов Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря

Фото: Wikipedia / Andrew Zorin Храм Двенадцати Апостолов Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря

Фото: Wikipedia / Andrew Zorin

«Его называли Всероссийским пастырем – к нему за духовным советом и помощью шли люди всех сословий. Его трудами и молитвами был основан Иоанновский женский монастырь на Карповке, где сегодня покоятся его святые мощи»,— подчеркнул господин Беглов.

Отец Иоанн оставил глубокий след не только в духовной, но и в социальной жизни страны. Он стал основателем первых в России Домов трудолюбия, организовывал помощь сиротам и нуждающимся, показывая пример деятельного христианского милосердия. Сегодня в Иоанновском ставропигиальном монастыре пройдут торжественные богослужения, куда придут тысячи верующих, чтобы почтить память святого и испросить его молитвенного заступничества.

Андрей Маркелов