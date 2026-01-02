S7 Airlines намерена восстановить расписание рейсов к вечеру

Авиакомпания S7 Airlines объяснила задержки рейсов 1 января ограничениями в аэропорту Домодедово. Перевозчик намерен восстановить график рейсов к вечеру 2 января, сообщил директор по операционной деятельности компании Андрей Шестерин.

Вчера более чем на два часа задержались 600 пассажиров. Сегодня задерживаются девять рейсов S7, время ожидания составляет от часа до 2,5 часа, уточнил господин Шестерин. «Сегодня вечером, завтра утром максимум, если не будет новой волны "ковров", мы обязательно встанем в расписание»,— заверил он (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 1 января вводили ограничения в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, они не работали более двух часов. Также приостанавливали работу аэропорты Внуково и Шереметьево. Сегодня утром на подлете к Москве сбили два дрона, на этом фоне Домодедово снова ограничил прием и отправку рейсов.