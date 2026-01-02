Водителю «ГАЗели» грозит уголовное дело за новогодний дрифт в Пушкине

Полиция задержала водителя «ГАЗели», устроившего дрифт на Привокзальной площади в Пушкине в первый день Нового года, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Молодой человек так увлекся выписывать круги, что создал угрозу для пешеходов и других автомобилистов.

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством с рядом нарушений и отсутствие полиса ОСАГО. Автомобиль был задержан и помещен на штрафстоянку для проверки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция изучает возможность квалификации действий 19-летнего нарушителя по ст. 267.1 УК РФ (угроза безопасности эксплуатациии транспорта).

Андрей Маркелов