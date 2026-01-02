В Чувашии в ДТП погибли три человека, включая младенца

В Канашском муниципальном округе Чувашии в ДТП погибли три человека, включая младенца. Еще четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Канашском муниципальном округе Чувашии в ДТП погибли три человека

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии В Канашском муниципальном округе Чувашии в ДТП погибли три человека

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии

Авария произошла 1 января около 21:20 на 87-м километре автодороги «Цивильск — Ульяновск» возле деревни Маяк. По данным ГИБДД, 50-летний водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Fusion. Водитель Kia скончался до приезда скорой помощи.

За рулем Ford находился житель Владимирской области 1988 года рождения. Он погиб на месте. В машине также находились пятеро пассажиров — три женщины и двое детей 2019 и 2025 годов рождения. Семимесячный мальчик, находившийся на руках у матери, получил смертельные травмы. Отмечается, что детей перевозили без детских удерживающих устройств.

Проводится проверка, назначены экспертизы.

Анар Зейналов