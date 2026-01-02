Поезд Деда Мороза приехал в Москву

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москву, передает «РИА Новости». Он пробудет в столице два дня — 2 и 3 января. Анимационная программа около поезда начинается в 10:00.

2 января Дед Мороз выйдет в 10:00, 15:10, 17:50 и 20:40. 3 января — в 10:00, 15:10 и 18:40, сообщается в Telegram-канале проекта. Отъезд поезда Деда Мороза 2 января состоится в 21:00, 3 января — в 19:00.

Свободно посетить можно вагон №12, где находится сувенирная лавка с фотокупе, а также вагоны-рестораны №13 и №14, где можно попробовать блюда северной кухни, и вагон Снежной Королевы №5. Посещение вагона-резиденции и вагона «Кукольный театр» возможно только по билетам.

Поезд Деда Мороза путешествует по городам России, его поездка стартовала 19 ноября из Владивостока. Состав сделает остановки в 70 городах. Вернуться в Великий Устюг он должен 11 января.