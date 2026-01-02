Спрос на специалистов в сфере ЖКХ в Башкирии в прошлом году вырос на 127%

С января по ноябрь 2025 года в Башкирии спрос на специалистов в сфере ЖКХ вырос в 2,3 раза (+127%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее зарплатное предложение увеличилось на 39% — до 65 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Самый высокий прирост числа вакансий в сфере ЖКХ по России зафиксирован среди операторов котельной, отвечающих за работу систем отопления и теплоснабжения в жилых комплексах и учреждениях. Спрос на специалистов вырос на 48%, а среднее зарплатное предложение составило 51,9 тыс. руб. в месяц.

Олег Вахитов