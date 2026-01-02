26-летняя девушка на Kia насмерть сбила пешехода в Туринском районе
На 4 км автодороги «Туринск-Урусова-Благовещенское-Кондрахино» в Туринском районе Свердловской области 1 января около 23:20 женщина за рулем автомобиля Kia Spectra насмерть сбила пешехода. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 26-летняя жительница Туринского района, управляя автомобилем, совершила наезд на 34-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине попутно транспортному потоку (является нарушением ПДД).
Женщина резко вышла на проезжую часть справа налево перед приближающимся автомобилем. Несмотря на срочную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице. Водитель, имеющая четырехлетний стаж, ранее трижды привлекалась к административной ответственности, но состояние опьянения у нее выявлено не было. Отмечается, что
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог, а также о важности использования световозвращающих элементов пешеходами.