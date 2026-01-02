За сутки в Башкирии обнаружили 64 нетрезвых водителя

Сотрудники Госавтоинспекции республики за минувшие сутки остановили и отстранили от управления автомобилями 64 водителя в состоянии опьянения, четверо из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное аналогичное правонарушение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Всего, отметил он, выявлено около 800 нарушений ПДД, среди которых — 26 фактов нарушения правил перевозки детей.

Олег Вахитов