Над территорией Самарской области за ночь сбили 20 вражеских беспилотниов

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 (MSK) 1 января до 7:00 (MSK) 2 января дежурными средствами ПВО над территорией Самарской области перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Над территорией соседней Саратовской области сбито восемь вражеских дронов. Всего в России за это время уничтожено 64 БПЛА.

Андрей Сазонов