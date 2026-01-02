В Челябинске музей искусств будет работать ежедневно в праздничные выходные

Челябинский государственный музей изобразительных искусств перешел на ежедневный график работы со 2 по 11 января. В эти дни культурное учреждение будет работать с 10 до 18 часов, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Только по четвергам музей можно посетить с 12 до 20 часов.

В настоящий момент в учреждении действует экспозиция «Преображенная природа». На ней представлены картины мастеров конца 19 и начала 20 веков — Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Юлия Клевера, Ивана Мясоедова и многих других.