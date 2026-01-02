Прикамский завод получит результаты научной работы за 372 млн рублей

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» 30 декабря прошлого года согласовал сделки с заинтересованностью. Как следует из открытых источников, по ее условиям обществу за 372,938 млн руб. будут переданы результаты выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Данные продавца не разглашаются. Кроме того, СМЗ приобретет документацию по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов редкоземельных металлов и гипсовой продукции. Цена сделки составляет более 74,57 млн руб. За одобрение этих сделок проголосовали все девять членов совета директоров.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.