Умер бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев

Бывший спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.

15 ноября Мухсин Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

С 2008 по 2012 год господин Мухамадиев занимал пост спортивного директора «Рубина». За этот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу — обладателем кубка и суперкубка страны.

Мухсин Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. В 1994 году он стал чемпионом России в составе московского «Спартака». Также выступал за «Локомотив», «Торпедо», ярославский «Шинник», турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию». В качестве главного тренера дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана.

Анар Зейналов