Задержаны три авиарейса из Иркутска

В связи с поздним прибытием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Иркутска задержаны вылеты трех рейсов, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Изменено время вылета рейсов: У6-106 «Уральских авиалиний» по маршруту Иркутск — Москва с 07:35 на 14:00, DP454 «Победы» по маршруту Иркутск — Москва с 08:10 на 14:00, FV6882 «России» по маршруту Иркутск — Красноярск с 12:30 на 15:20.

Ситуация с переносом рейсов в аэропорту Иркутска находится на контроле Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

Михаил Кичанов