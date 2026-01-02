TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Калифорнии

Дочь американского актера Томми Ли Джонса скончалась в возрасте 34 лет, сообщил таблоид TMZ со ссылкой на источники. Ее тело обнаружили в ночь на 1 января в коридоре отеля Fairmont San Francisco, сообщает NBC Bay Area.

Официально личность погибшей пока не установлена, отмечает телеканал. Полиция ожидает заключения судебно-медицинского эксперта для опознания. Причина смерти пока неизвестна.

Виктория Джонс родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. Когда она была еще ребенком, несколько раз снялась в кино: дебютировала в фильме «Люди в черном 2», появилась в сериале «Холм одного дерева», а также в фильме «Три могилы», который снял ее отец.