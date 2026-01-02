FT: Иран предложил продавать ракеты и БПЛА за криптовалюту для обхода санкций

Экспортный центр Министерства обороны Ирана Mindex предлагает клиентам вести переговоры по военным контрактам с возможностью оплаты в цифровых валютах. Страна таким образом готова поставлять беспилотники Shahed, ракеты Emad, корабли класса Shahid Soleimani, системы ПВО и другие виды вооружения. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на сайт и материалы Mindex.

Криптовалюты рассматриваются как один из способов расчета — наравне с бартерными схемами и оплатой в иранских риалах. Таким образом Тегеран стремится обойти западные финансовые ограничения, поскольку стороны, рассчитывающиеся с Ираном через традиционные финансовые каналы, рискуют быть отключенными от западных финансовых систем из-за санкций США, ЕС и Великобритании, отмечает FT.

Mindex — государственная структура, отвечающая за зарубежные оборонные продажи Ирана. Издание указывает, что это, вероятно, первый случай, когда государство публично заявило о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегических видов военной техники.

В центре утверждают, что поддерживают клиентские связи с 35 странами. Также там заявляют, что клиенты при покупке должны согласиться с условиями, касающимися того, как оружие будет использоваться «во время войны с другой страной», однако отмечают, что такие условия «подлежат обсуждению между сторонами».

Financial Times описывает сайт Mindex как многоязычную платформу, на которой, помимо перечисленных систем, представлены стрелковое оружие, ракеты и противокорабельные крылатые ракеты. Часть из них, по данным западных правительств и отчетов ООН, использовалась поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками на Ближнем Востоке. Цены на вооружение публично не указываются. На сайте также доступен виртуальный чат-бот, а в разделе «Часто задаваемые вопросы» рассматриваются риски, связанные с санкциями.