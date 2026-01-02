Культурный путеводитель: афиша Волгограда на январь

Музеи, театры, артисты и музыканты в Волгограде спешат поздравить горожан и гостей с 2026 годом. Какие мероприятия следует посетить в первую очередь в афише «Ъ — Средняя Волга»?

Выставки

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает посетить выставку «Новогодняя ностальгия», на которой представлены новые поступления новогодних игрушек прошлого столетия. Также музей приглашает на новогоднюю командную игру «Волшебные секреты со всего света» (3, 8, 9 января).

На площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» до 27 января 2026 года будет работать выставка «Артиллеристы, зовет Отчизна нас!», приуроченная ко Дню ракетных войск и артиллерии. Это фотодокументальный проект, повествующий о роли артиллерии в битве на Волге.

Там же до 25 января 2026 года действует выставка «Сталинград в художественных образах», рассказывающая о том, как битва на Волге и последующее возрождение города отразилось в творчестве художников, работающих в разных жанрах.

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова работает выставка «Эта женщина в окне», на которой представлены декоративные тарелки, блюда, вазы, кружки и другие работы волгоградского художника Татьяны Тяпиной. В этом же музее заработала юбилейная персональная выставка волгоградца Сергея Лебедева, которого отличают особая творческая манера и художественно-философская концепция. В последних числах декабря прошлого года заработала выставка «Сокровища русского искусства», на которой можно увидеть более 80 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами XVIII — начала XX веков. Посетители смогут познакомиться с работами К. П. Брюллова, К. А. Коровина, И. К. Айвазовского, К. Е. Маковского.

Волгоградский планетарий приглашает на программу «По следам звездного принца» (2-7 января). А 7 января пройдет музыкальная полнокупольная программа «Свет рождественской звезды».

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр приглашает на премьеры «По щучьему велению, или у Емели Новый год!» (2-10 января), «Баядера» (24 января), а также посетить спектакли «Дубровский» (9 января), «Пиковая дама» (10 января), «Бабий бунт» (16 января).

Новый экспериментальный театр ждет зрителей на спектакли «Похищение невесты» (6 января), «Квадратура любви» (7 января), «Ханума» (10 января), «Маскарад» (15 января) и другие.

Молодежный театр представит постановки «Морозко» (2 января), «Летучий корабль» (3, 6 января), «Не скажу» (7, 8 января), «Моя парижанка» (9 января), «Убийство на улице Лурсин» (10 января) и другие.

Театр «Царицынская опера» приглашает на новогодний мюзикл «Как Василисы Новый год встречали» (3, 4, 6, 7, 8 января), оперу «Евгений Онегин» (24 января) и другие представления.

Волгоградский областной театр кукол ждет гостей на новогодние сказки «Снежная королева», «Три волшебные снежинки» (2-8 января), «Подарки Зимушки-Зимы» (20, 23 января).

Концерты

В Доме офицеров пройдет концерт группы «Rock Believers», которая исполнит хиты «Scorpions» (4 января), группа «RockCellos» выступит с мировыми рок-хитами на виолончелях (6 января), состоится представление световых кукол (7 января).

В Волгоградской филармонии выступит группа «ЧиЖ & Со» (16 января), оркестр «CAGMO» — с программой «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» (28 января).

В ЦКиИ «Октябрь» (г. Волжский) состоится программа «Ханс Циммер и Людовико Эйнауди: двойной концерт в сиянии тысячи свечей» (20 января), концерт памяти Высоцкого (25 января).