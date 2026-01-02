Культурный путеводитель: афиша Пензы на январь

Музеи, театры, артисты и музыканты Пензы спешат поздравить горожан и гостей с 2026 годом. Какие мероприятия следует посетить в первую очередь по афише «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Музее народного творчества г. Пензы до 11 января включительно будет работать выставка «Табун разноцветных коней», посвященная Году Лошади. 2026 год по восточному календарю находится под покровительством именно этого животного. На выставке можно увидеть работы пензенских мастеров народного творчества, которые изобразили лошадей оседланных, пасущихся на воле, а также лихо мчащих сани по зимнему русскому простору. Там же можно побывать на выставке «Вышитый зоопарк», где представлены текстильные изделия и вышивки пензенских рукодельниц, посвященные анималистической тематике.

В Музее народного творчества также проходит выставка «Яркий Новый год». Пензенские мастера в разных техниках (плетении из бисера, художественной росписи, вышивке, кружеве, вязании) передают многообразную палитру новогоднего настроения. Помимо творчества заслуженных мастеров можно увидеть работы детей и подростков, которым также интересно народное искусство.

В Пензенском литературном музее до 21 января успейте посетить выставку «Пушкинские строки», на которой представлено более 50 работ современных мастеров рукописного шрифта из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Тюмени, Оренбурга и других городов России, а также из Минска. Авторы обращаются к техникам древнерусских почерков — скорописи, вязи, уставу.

Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого приглашает 3 января на квест «Семейка», 4 января — на квест «Музейные бродилки», на котором можно открыть тайны музея в игровой форме.

Музей одной картины приглашает на лекцию «МонеМане» 5-6 января. Там же можно увидеть грандиозное полотно Владимира Серова «Ледовое побоище» в сопровождении фильма «Кисть и меч».

Пензенский океанариум в новогодние праздники также продолжит работу. В выходные можно поучаствовать в кормлении экзотических рыб.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского приглашает до 8 января на игровое представление «Новогоднее чудо для царевны Несмеяны» и сказку «Волшебник Изумрудного города».

Театр «Дом Мейерхольда» приглашает на премьеру «Как Иван-дурак за справкой ходил» (6, 8, 16, 17, 18 января), а также мышиный детектив для детей «Мышли-Шишли» (3, 4, 5 января), постановки «В открытом море» (9 января), «День человеческий» (10-11 января) и другие.

Театр «Кукольный дом» с 3 по 11 января ждет зрителей на новогоднюю интермедию «Мышиный переполох» и спектакль «Не хочу быть собакой!».

В Театре юного зрителя пройдет интерактивное представление у елки «Золотая подкова» и спектакль «Умка» (3-7 января), а также запланированы постановки «Снежные искорки» (11 января), «Домовенок Кузя» (17 января), «Маленький принц» (24 января) и другие.

Театр на Обочине представит спектакли «Тайна Ледяной Звезды» (3, 6 января), «Как Серега маршрутку ждал» (3-7 января), «Как Дед Мороз на свет появился» (5 января), «Вокруг света с Дедом Морозом» (7 января).

В ЦКР «Дом офицеров» запланированы спектакли «Шинель» (4 января), «Игроки» (5 января), «Мой сумасшедший папа» (6 января), «Алиса в Стране чудес» (9 января) и другие.

Концерты

В Пензенской областной филармонии состоится органный концерт при свечах Вероники Лобаревой «Сны под Рождество» (6 января), фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза» (9 января), программа «Новогодние истории» оркестра «MUSE» (9 января), выступление оркестра CAGMO с саундтреками Эйнауди (13 января) и песнями советских кинофильмов (27 января).

В киноконцертном зале «Пенза» запланирован интерактивный спектакль «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!», новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» Concord Orchestra (7 января), новогоднее шоу «Сопрано Турецкого» (8 января), концерт группы «Комиссар» (10 января), Кай Метова (14 января).

В ЦКР «Дом офицеров» состоится юбилейный концерт «5 лет на крыльях вдохновения!» Театра на Ленинградской (18 января), музыкально-интерактивная программа «Добрые песни для детей» (24 января), концерт музыканта, автора песен Николая Гринько (31 января).

В Центре культуры и досуга пройдет концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» (3 января), ансамбля «Пташица» (9 января).