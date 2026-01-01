«Изменения налогового законодательства касаются всех и каждого»

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин рассказал «Ъ-Урал» о том, какие основные законодательные нововведения вступили в силу с 1 января 2026 года и какое влияние они окажут на Свердловскую область.

Больше всего повлияют на Свердловскую область, как и на страну в целом, изменения налогового законодательства в виде повышения налогов. Это и повышение ставки НДС с 20% до 22%, и ограничение права субъектов РФ устанавливать льготные ставки по УСН, и отмена «ковидных» льгот по социальным взносам с возвращением всем, включая субъекты МСП, базовой ставки в 30% от фонда оплаты труда (ФОТ).

Болезненнее всего эти изменения, конечно, отразятся на малом и среднем бизнесе, где налоговая нагрузка в отдельных случаях может даже удвоиться.

В частности, с 1 января 2026 года субъекты РФ, включая Свердловскую область, не вправе по своему усмотрению устанавливать льготные ставки по УСН. Такая возможность допускается только в отношении определенных отраслей и по критериям, которые будут установлены в специальном перечне, который утвердит правительство РФ. И только по указанным отраслям и критериям субъекты РФ вправе будут своим нормативным актом установить льготные ставки УСН.

Государство в данном случае борется с «ультральготными» ставками по УСН, которые были установлены рядом субъектов РФ (1% по объекту «доходы» в Калмыкии, Чечне и ряде других регионов). Свердловская область установила достаточно сбалансированную ставку в 7% по объекту «доходы за вычетом расходов» (по отдельным льготным видам деятельности — 5 %).

Изменения в Налоговый кодекс РФ касаются всех субъектов РФ. Более того, эти изменения не содержат никаких «переходных положений». Специальный перечень определенных отраслей и критериев для целей установления льготных ставок УСН правительством РФ пока не утвержден, не опубликован даже его проект.

В такой ситуации ФНС заняла предельно жесткую позицию, исходя из того, что с 1 января 2026 года все налогоплательщики, применяющие УСН, уплачивают единый налог исходя из базовых ставок (6% по объекту «доходы» и 15% — по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Хотя все неясности и противоречия налогового законодательства, строго говоря, должны толковаться в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ), в российском суде, занимающем, как правило, «пробюджетную» позицию, на такое толкование закона я бы особо не рассчитывал.

Изменения налогового законодательства касаются всех и каждого. От регионального бизнеса они требуют детального и подробного расчета налоговой нагрузки, с учетом применения различных налоговых режимов и ставок налога.

Даже если речь о малом и среднем бизнесе, необходимо рассчитывать налоговую нагрузку отдельно по варианту «доходы» (ставка УСН 6%), с подвариантом НДС по ставке 5% (без входящих вычетов) и вторым подвариантом — по ставке 20% (но с применением вычетов по НДС).

Аналогично, с этими же подвариантами надо рассчитывать налоговую нагрузку по варианту «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка УСН 15%). И все это необходимо соотносить с социальными взносами по ставке 30% с ФОТ, кроме случаев, когда вид деятельности включен в перечень кодов ОКВЭД, в отношении которых может применяться пониженный тариф соцвзносов (распоряжение правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р).

Неудивительно, что резко выросла «популярность» появившегося в 2025 году нового специального налогового режима — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). В Свердловской области этот режим введен с 1 февраля 2025 года. Несмотря на более высокие ставки (8% с «доходов» и 20% — с «доходов, уменьшенных на величину расходов»), налогоплательщики на АвтоУСН не признаются плательщиками НДС, кроме того, освобождены от уплаты соцвзносов.

При этом, АвтоУСН подойдет далеко не всем налогоплательщикам — прежде всего, в силу лимита доходов в 60 млн руб., а также ограничения по количеству работников (не более пяти человек).

В ситуации существенного увеличения налоговой нагрузки на бизнес, мягко говоря, спорным представляется готовящееся решение властей Свердловской области о введении масштабных ограничений на работу иностранных граждан в ключевых секторах экономики на 2026 год. Под запрет попадут 22 вида деятельности, включая пассажирские перевозки, курьерскую доставку и сферу образования.

С учетом «кадрового голода» в регионе и в стране в целом, эти меры только осложнят для уральских предпринимателей ведение бизнеса, создадут дополнительные ограничения для предпринимательской деятельности.

В целом нельзя не отметить, что дефицит бюджета Свердловской области в 2025 году (45,3 млрд руб.) был в значительной части закрыт «безвозмездными поступлениями из федерального центра» (в размере 38,6 млрд руб.). Это позволило региону не повышать существенно региональные и местные налоги. В отличие от Новосибирской и Оренбургской областей и Красноярского края, где в региональные парламенты уже внесены законопроекты об увеличении транспортного налога. В отдельных регионах отменяются льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц (например, в Ярославской области).

В Свердловской области в 2025 году только вернули транспортный налог для легковых авто до 100 л. с.

В 2026 году, несмотря на рост налоговой нагрузки, бюджетные, кадровые и иные проблемы, мы по-прежнему надеемся на энергию и адаптивность уральского бизнеса. Уже понятно, что год для предпринимателей будет непростым, потребует сложных и взвешенных решений.