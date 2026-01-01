2025 год в Перми стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Среднегодовая температура воздуха в Пермском крае в 2025 году составила от +1,7°С в Вае до +6,2°С в Чайковском, а в Перми +4,8°С, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». В 2025 году в Перми было на 0,2°С теплее, чем предыдущие рекордные 2020 и 2023 годы. Отклонение среднегодовой температуры от нормы в Перми составило 1,9°С.

«В основном положительная аномалия сформировалась за счет января, марта и ноября. Январь был теплее нормы на 5,5 – 6,5°С, март – на 2,5°С – 4,0°С, ноябрь – на 5-6°С. Во всех трех случаях эпицентр положительной аномалии располагался за пределами Пермского края. Февраль также был теплым, на 2-3°С теплее нормы», - сообщает «Опасные природные явления Пермского края».