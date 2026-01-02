Культурный путеводитель: афиша Астрахани на январь

Музеи, театры, артисты и музыканты в Астрахани спешат поздравить горожан и гостей с 2026 годом. Какие мероприятия следует посетить в первую очередь в афише «Ъ — Средняя Волга»

Выставки

В краеведческом музее до 14 января 2026 г. можно побывать на выставке «Образ святителя Николая Чудотворца в коллекции Астраханского музея-заповедника», на которой представлено более 30 икон, от ранних изображений этого почитаемого святого до поздних работ.

Там же до 20 января можно оценить виртуальную выставку «Птицы дельты Волги». На платформе «Артефакт» представлены 40 наиболее интересных экспонатов, часть из которых занесена в Красную книгу. Среди них — черноголовые хохотуны, пеликаны, ходулочники и другие.

Кинотеатр «Иллюзион» до 14 января ждет всех желающих на персональную выставку художницы Светланы Кособоковой «Теплые миры», на которой представлены работы, выполненные в разных техниках и объединенные глубокой любовью к живому миру — домашним и диким животным, растительному миру, птицам.

В Музее боевой славы продолжает работу выставка, посвященная 80-летию Победы. В нее вошли около 40 экспонатов: письма военнослужащих, фотографии бойцов на фронте, награды, удостоверения и документы.

Дом ремесел Астраханского областного научно-методического центра народной культуры подготовил выставку «Зимние узоры России». В каждой работе — сказочные сюжеты и неповторимый колорит зимней России. Проект охватил участников из разных уголков страны — от Поволжья до Дальнего Востока.

В историко-архитектурном комплексе «Астраханский кремль» можно побывать на выставке «14 декабря 1825», посвященной восстанию декабристов, которое произошло 200 лет назад. Среди 30 экспонатов — памятные медали, значки, документы, открытки, марки и книжные издания.

Спектакли

Астраханский государственный театр оперы и балета приглашает на балет «Щелкунчик» (2–4 января), мастер-класс «В гостях у дедушки Мороза» (2–10 января), театрализованное представление для детей «Приключение Шустрика в новогоднем лесу» (3, 4 января), музыкальную сказку «Хрустальный башмачок» (5–11 января) и другие постановки. С 1 по 11 января включительно на ледовой сценической площадке пройдет иммерсивное новогоднее мероприятие.

Астраханский драмтеатр запланировал «Сказку о царе Салтане» (1–8 января), сцены из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (5 января), спектакли «Мастер и Маргарита» (9 января), «Леди Макбет Мценского уезда» (18 января), «Несравненная!» (21 января) и другие.

Астраханский ТЮЗ ждет зрителей на спектакли «В гостях у Метелицы» (1–9 января), «Отчаянные тетки» (10, 11 января), «Мертвые души» (23 января), «Я буду ждать тебя» (27 января).

Астраханский театр кукол на новогодние праздники покажет спектакли «Кот и пес», «Доктор Айболит» (2–11 января).

Концерты, фестивали

В Астраханском государственном театре оперы и балета состоится праздничный концерт «Рождественский бал в Опере» (5, 7, 8, 10, 11 января), выступление Астраханского государственного ансамбля песни и танца «От Рождества до Масленицы» (29 января).

Астраханский ТЮЗ приглашает на концерт «Гарри Поттер» в исполнении струнного оркестра «RED Orchestra» (22 января).

В Астраханской государственной филармонии пройдет концерт «Волшебный свет Рождества» при тысяче свечей (11 января), состоится новогодний данс-коктейль из цикла «Танцевальные вечера» (17 января), выступит композитор, исполнитель из Таганрога Андрей Ясинский (22 января), запланирован «Час барокко. Концерт старинной музыки» (31 января).

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» 25 января пройдет концерт Вадима Самойлова. Выступление группы «Агата Кристи» также запланировано.