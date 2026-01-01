Суд разрешил ликвидировать ОАО «Пермавтодор»

Арбитражный суд Пермского края 22 декабря завершил процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Пермавтодор». Процедура в отношении должника была открыта более чем девять лет назад – в октябре 2016 года. Согласно материалам суда, к ОАО были предъявлены требования на 1,58 млрд руб., их удалось удовлетворить лишь на 113 млн руб. или 7, 4%. Всего в ходе банкротства было выручено 223 млн руб. из них 109 млн руб. пошло на ведение процедуры конкурсного производства.

ОАО «Пермавтодор» некогда было крупнейшей подрядной организацией Прикамья по содержанию дорог. В банкротстве ОАО оказалось из-за финансовых проблем материнской компании - подрядного холдинга «Юкон Групп» экс-депутата заксобрания Владимира Нелюбина. Второй крупнейший актив «Юкона» - ОАО «Пермдорстрой» был ликвидирован после процедуры конкурсного производства в 2022 году.

За время банкротства «Пермавтодора», в конкурсном производстве также оказался подрядчик, созданный на его базе - ООО «Дортехинжениринг».