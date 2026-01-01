Старые вести о главном

2025-й отличился своей насыщенностью. Это год вызовов и перемен в экономике, политике и общественной жизни. От смены руководства и собственников в промышленности до трагических потерь — в Черноземье переживали события, которые стали знаковыми и определяющими будущее, которое не только туманно, но и неотвратимо. «Ъ-Черноземье» приводит подборку самых просматриваемых аналитик, новостей и фотогалерей, отражающих ключевые события-2025 по версии читателей.

«Минудобрения» вступили в реакцию с «Росхимом» В начале января стало известно, что воронежский химический гигант «Минудобрения» перешел под управление московского холдинга «Росхим», сменив генерального директора Вадима Лурию, который руководил предприятием последние шесть лет. «Росхим» специализируется на оптовой торговле промышленными химикатами и массово скупает химические заводы по всей РФ. «Росхим» и «Минудобрения» связывают с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Эксперты отмечают, что введение управляющей компании может быть связано с оптимизацией корпоративных и финансовых процессов. Читать далее

Дружественные планы 26 февраля становится известно о другой крупной сделке. Московская компания «Интер ТЭК» заявила о намерении приобрести у литовской группы компаний Limonte завод химического машиностроения в Воронежской области АО «Борхиммаш». Читать далее

«Ангелочки помогли» Многим остается только представлять или догадываться, как жители Курской области пережили оккупацию. Корреспонденты «Ъ-Черноземье» съездили в Суджанский район после освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ) и 17 марта написали материал о том, как люди выживали в условиях оккупации, показав трудности гражданской жизни в зоне конфликта и стойкость населения. Читать далее

«Исходя из чувства солидарности» В «священной миссии» принимали участие солдаты КНДР. Это было официально подтверждено руководителями стран. О том, что операция по освобождению региона завершена, 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. В материале собрана реакция первых лиц и описан таймлайн событий. Читать далее

Трамвайная приостановка Группа «Мовиста», концессионер общественного транспорта в Курске и Липецке, заявила о необходимости корректировок проектов, реализуемых в этих городах. В Курске может на 3,1 млрд руб. вырасти смета из-за повышения стоимости материалов, а в Липецке возможные изменения касаются сроков реализации соглашения. Эксперты говорят о необходимости рельсового транспорта в российских городах и отмечают объективность причин корректировок «в текущих реалиях». Читать далее

Огонь возник на порохе Регионы, далекие от линий соприкосновения с фронтом, тоже переживали свои трагические события. 3 июля пожар на Тамбовском пороховом заводе унес жизни троих рабочих, еще трое получили ранения. Предыдущее происшествие с массовой гибелью на предприятии произошло два года назад, когда из-за взрыва при ремонте погибли пять человек, а 12 получили ранения. Читать далее

«Я очень зол» 7 июля в Одинцовском районе Подмосковья нашли мертвым экс-министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Тело господина Старовойта было найдено в личном автомобиле с огнестрельным ранением, рядом — наградной пистолет. Его жизнь оборвалась на фоне расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области. Читать далее

«Вы посмотрите — какие храмы» 24 июля бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяется получение незаконных вознаграждений на сумму 80 млн руб. Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Свою отставку он объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень». Читать далее

Удар в сердце города Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой тяжелой по количеству пострадавших за три года спецоперации. Один человек погиб, ранены еще 26 гражданских. Двое мирных жителей пострадали за пределами областного центра. Читать далее

«Сократу» припомнили налоги 18 июля воронежский арбитраж начал производство по банкротному иску ФНС к основному юрлицу дилерской группы «Мотор ленд» ООО «Сократ». Сумма требований налоговиков составляет 695 млн руб. Весь остаток года судебные разбирательства откладывались. Следующее назначено на 13 января 2026-го. Читать далее

«Единая Россия» не набрала 40% на выборах в гордуму Воронежа и горсовет Орла, в Тамбове получила больше 50% Из данных избиркомов следует, что «Единая Россия» стала лидером в голосовании 14 сентября за депутатов городской думы Воронежа и городского совета Орла. Хотя партией набрано менее 40% голосов, что хуже результатов предыдущих созывов. Самая низкая явка к моменту закрытия избирательных участков была на выборах в городскую думу Воронежа, наиболее высокая активность избирателей зафиксирована в Тамбове Читать далее

Прощание с ЦСП 1 декабря в Воронеже начали сносить построенный 94 года назад Центральный стадион профсоюзов. К апрелю 2026 года арену, где 48 лет проводил домашние игры футбольный клуб «Факел», планируется полностью снести. Последний матч на этом поле команда сыграла 6 июля 2024 года. Подрядчика для возведения нового комплекса на этом месте, как рассказал глава региона Александр Гусев, будут выбирать в феврале. Читать далее