Осознанность входит в моду

Элегантность, неожиданные цвета, а также игра с силуэтами и тканями — такими будут тренды на российском fashion-рынке в 2026 году. Причем представителям этого бизнеса становится сложнее подстраиваться под покупателей. Главный фактор изменения потребительского поведения — сокращение трат на одежду. В результате самыми успешными в 2025 году стали бренды, которые могут предложить не просто товар, а ценность, считают аналитики. Что это значит? И как изменятся цены на одежду? Подробности — у Ульяны Гореловой.

Мода ускоряется, тренды вспыхивают и исчезают почти мгновенно. Если раньше их цикл длился сезон, то сегодня, по данным аналитиков McKinsey, микротренды в соцсетях живут в среднем около шести недель. Поэтому все труднее понять, что останется с нами надолго. Стилист Владислав Лисовец говорит о другом векторе. По его словам, 2026 год сместит фокус внимания потребителей с самих трендов на осознанный выбор: «Самый главный тренд — это, конечно, элегантность и все, что с ней связано. Это роскошные ткани, вечерние ткани, бархатные, кружева, банты, галстуки, каблук. Полностью отсутствие спортивной одежды. Пиджаки, блузки, рубашки, юбки по фигуре. То есть все то, что подчеркнет вашу фигуру, по цветовой гамме, по принтам. Пожалуйста — вам и клетка, и полоска, и горох, и цветочный принт. Все имеет место, главное, если эти вещи актуального кроя, если эти вещи между собой еще и не сочетаются. Потому что самый основной тренд — это сочетать ткани, которые раньше мы не сочетали, допустим, шерстяная ткань и кружево. Самый модный сейчас аксессуар, который делает любой образ интересным, — это очки. Поэтому нужно обратить внимание на оптику, на очень крупную пластиковую, на мелкую металлическую из 2000-х».

На фоне нестабильного курса рубля и ухода иностранных компаний российские ритейлеры вынуждены оперативно пересматривать свои бизнес-стратегии. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, многие марки среднего ценового сегмента за последние два года повысили стоимость товаров примерно на 50%. Фактически они сместились в премиум-категорию, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Цены, безусловно, поднимутся, потому что fashion-ритейл находится в тех же самых условиях, в которых находится практически весь частный бизнес. Продажи у большинства марок падают, и это тоже закономерно. И потребитель здесь ведет себя совершенно предсказуемо: начинает более осознанно выбирать свой гардероб, меньше будет эмоциональных и импульсивных покупок. Поэтому выигрывать на рынке будут те, кто сможет предложить наиболее справедливое соотношение между ценой и ценностью. А это в первую очередь относится к тем вещам, которые имеют характеристику так называемого базового товара. Речь идет о классических образах, то есть тех продуктах, срок службы которых будет существенно выше, чем, допустим, у какого-то остромодного или сделанного из дорогих, но более подверженных износу материалов, таких как кашемир, шелк и так далее».

Впрочем, повышая цены на продукцию, бренды лишь пытаются покрыть растущие издержки. В среднем стоимость производства одежды, материалов и фурнитуры за 2025 год увеличилась на 20%, посчитали участники рынка. Падение продаж не обошло и люксовые бренды, им все труднее удерживать аудиторию. Покупатели переключаются на локальные марки, поясняет аналитик моды и куратор программ Британской высшей школы дизайна Розмари Турман. По ее словам, теперь покупатели куда тщательнее подходят к покупкам: «Последние аналитические данные в среднем насчитывают порядка 50 млн клиентов, которые были утеряны люксовыми брендами. При этом для более молодого поколения важность таких брендов вообще не столь очевидна. Тренды на локальный продукт сильны, это достаточно активно развивающийся по всему миру макротренд. И в этом смысле ждать остановки в этом направлении мы не будем. Но при этом не все ниши закрыты, не все продукты возможно так же хорошо и при такой же цене создать у нас локально в стране».

В 2025 году доля российских брендов одежды и обуви заняла почти три четверти рынка. На «Яндекс Маркете» продажи локальных марок выросли в три раза год к году, на Wildberries — вдвое. Этот тренд, вероятно, будет актуальным и в 2026 году.

Ульяна Горелова, Андрей Дубков