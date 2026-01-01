Семье из Ленобласти удалось спастись при атаке ВСУ в Херсонской области

Жительница Ленинградской области и ребенок спаслись во время атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Об этом 1 января в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По информации главы субъекта, семья приехала в Хорлы на отдых. Господин Сальдо сообщил, что в этой ситуации сказалось дело случая.

«К счастью, из 100 человек, которые там находились, не все пострадали. Вот одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с малым ребенком, в это время вышла покормить ребенка и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы»,— уточнил губернатор.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям, потерявшим близких. Он выразил готовность оказать региону необходимую помощь.

Татьяна Титаева