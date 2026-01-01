Годовой ВРП Ярославской области впервые превысил триллион рублей

Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2025 году впервые превысит триллион рублей и составит, по предварительным оценкам, 1 трлн 19,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В 2022 году региональный ВРП составил 740,6 млрд руб., в 2023-м — 849,8 млрд руб., в 2024-м — 934,1 млрд руб.

Также губернатор сообщил, что объем инвестиций в региональную экономику составит, по оценкам экспертов, 190 млрд руб. (176,7 млрд руб. годом ранее).

«Среднемесячная заработная плата по итогам года ожидается более 75 тысяч рублей. По уровню зарплат Ярославская область занимает пятое место в ЦФО»,— добавил губернатор.

Антон Голицын